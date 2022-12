Italia prohíbe los móviles en colegios e institutos: "A clase no se viene a chatear"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a niusdiario.es

Consideran que es "un elemento de distracción" para los alumnos y "una falta de respeto al profesor". Hasta ahora eran los directores de los centros quienes decidían si se podía acceder o no con móvil. Los dispositivos estarán prohibidos en todas las clases pero no se dice que no se puedan introducir en el aula. Solo se permitirá su uso dentro del aula, si es necesario para el desarrollo de la clase y si el profesor da permiso para ello "respetando la normativa escolar", tal y como reza la nota del ministerio italiano.