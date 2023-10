Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a foxnews.com

"No hay nada judío en el trato que el gobierno israelí da a los palestinos", publicó Hadid en Instagram según Variety. "Condenar al gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no es apoyar a Hamas". Posteo Hadid con una foto suya y la bandera israelí.