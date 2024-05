Publicado hace 2 horas por Lord_Cromwell a ensegundos.com.pa

“Las fuerzas de seguridad israelíes no solo están matando ilegalmente a palestinos en Gaza, sino que también han estado matando a palestinos sin base legal en Cisjordania, incluso ejecutando deliberadamente a palestinos que no suponían ninguna amenaza aparente”, dijo el investigador principal sobre crisis y conflictos de HRW, Richard Weir. Precisó que estas matanzas se están produciendo a un nivel sin precedentes recientes en un entorno en el que las fuerzas israelíes no tienen por qué temer que su gobierno les exija responsabilidades.