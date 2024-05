Israel deja a la humanidad sin refugio

Publicado hace 25 minutos por Beltenebros a elsaltodiario.com

Otra vez Israel nos demuestra que puede hacer lo que quiera. Sus tentáculos de intereses económicos y sus sofisticadas bombas son capaces de asesinar a la justicia misma. En sus fosas comunes, junto a miles de palestinos, yace la dignidad humana. Los gobiernos que no han roto sus relaciones con Israel están también aniquilando a niños en Gaza, la retórica que no se traduce en hechos está impregnada de sangre, la diplomacia inútil de quienes no han querido, teniendo el poder para hacerlo, darle un golpe a la mesa, volcar el tablero...