lavozdegalicia.es

«Me siento muy orgullosa de mi hijo, incluso de mi hija. Uno me ayuda y la otra me ha dado lo que me hace vivir», asegura esta super mamá que, 27 años después, vuelve a cuidar de un niño en casa. Cuando el niño nació, sus padres firmaron el consentimiento de que fuera Isabel quien se quedaría a su cargo, con la condición de que no pasaría a ser parte de los centros de protección de menores ni se lo entregaría a nadie más.