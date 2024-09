Publicado hace 1 hora por luspagnolu a diariodesevilla.es

El caso de esta vecina de Pío XII, Sevilla, es sangrante: denunció por impago de pensiones a su ex cónyuge, que fue condenado y se dicta una orden de "busca y captura" que lleva a su arresto por un lamentable error "No entiendo cómo se puede cometer un fallo así y no distinguir entre un hombre y una mujer, es algo inédito", lamenta Isabel. El auto de libertad de Isabel no aclara la detención ni reconoce el error.