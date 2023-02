Publicado hace 1 hora por cromax a arainfo.org

Analizamos los cuatro teleféricos que pretenden acaparar el grueso de los fondos next generation para turismo sostenible. Toca pintar de verde la especulación. No hace falta ser un apóstol de Serge Latouche y de sus ideas sobre el decrecimiento para comprender que, tal como andan las cosas de la economía real y de la emergencia climática, todo aquello que no sea estrictamente necesario se debería considerar superfluo.