Irene Montero reprocha al PP que se ría cuando dice "vosotres": "¿Podrían tener otra reacción que no sea la burla?"

Publicado hace 18 minutos por HoldenCaulfield a heraldo.es

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reprochado este miércoles al PP sus risas en el Senado cuando en su discurso ha usado el término "vosotres". "Yo no sé por qué se burlan de personas que tienen el mismo derecho a existir que ustedes aunque no se identifiquen con un género u otro. ¿Podrían tener otra reacción que no sea la burla?, ha declarado.