Irene Montero e Ione Belarra catalogan como "violencia sexual" el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

Irene Monteró: No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo "que pasa". Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí". Ione Belarra retuiteo: Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar.