Irene Montero: "Educación sexual es un derecho de los niños, niñas y niñes aunque sus padres no quieran"

La ministra ha defendido que la educación sexual es un derecho para los niños, niñas y niñes, aunque sus padres no quieran que lo tengan y defendió la necesidad de vincular la lucha por los derechos trans a la lucha de clase y su vulneración se tiene que combatir con leyes.Montero dijo que no se debe menoscabar los derechos de una mujer "porque no sea perfecta"."Las feministas, lo que decimos es que,con nuestras imperfecciones,tenemos derechos que tienen que ser garantizados y ya puedes ser una hija de la gran puta, que tienes derechos",expresó