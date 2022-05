Publicado hace 30 minutos por SrYonkus a eldiario.es

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado este lunes que la “corrupción no es una cuestión del pasado” cuando gobierna la derecha, en reacción a los audios publicados por El País de conversaciones entre la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Manuel Villarejo para intentar que Luis Bárcenas no desvelara la contabilidad en b del partido conservador.