Irene Montero confirma que la cúpula de Podemos no acudirá a la presentación de Sumar tras pedirlo "explícitamente" Yolanda Díaz

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, ha confirmado que no acudirá a la presentación de la plataforma 'Sumar' al pedir la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, "explícitamente" que no acudieran los primeros espadas de la formación. Montero ha recalcado que es Díaz la personas que "toma las decisiones" y "puede dar mejor cuenta" de este proceso de reconfiguración que impulsa. "En esta ocasión nos ha pedido explícitamente que no vayamos y así lo hemos hecho confirmándolo con ella. Hay que respetar sus decisiones".