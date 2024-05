Publicado hace 1 hora por Yhlon a cadenaser.com

La secretaria política de Podemos Irene Montero ha cargado contra Iker Jiménez por su tuit sobre el ganador de Eurovisión, Nemo, de género no binario en el que le ridiculizaba. "Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy “emocionade”. No nos extraña nada", escribió el presentador. A estas palabras se ha referido Montero durante el Consejo Ciudadano Estatal y ha pedido no mirar para otro lado ante estos posicionamientos públicos.