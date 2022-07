Publicado hace 50 minutos por GelliC a elpais.com

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con There is no Evil en 2020 y Ale Ahmad, junto a un grupo de actores, incluido Panahi, firmaron el pasado 29 de mayo otro comunicado.El citado escrito fue publicado durante las protestas callejeras que se organizaron contra la corrupción tras el derrumbe de un edificio llamado Metropol en la ciudad sureña de Abadán. Las instituciones iraníes han informado de que en el incidente murieron 43 personas, lo que agitó las manifestaciones.