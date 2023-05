De investigadores de élite a jubilados 'precarios': “Elegir este camino dejó un agujero de 12 años en mi cotización”

Publicado hace 1 hora por blodhemn a eldiario.es

Los investigadores que disfrutaron de una beca pre o postdoctoral antes de 2011 no cotizaron esos años a la Seguridad Social, y ahora que se acerca el retiro ven que, aunque han trabajado los años necesarios para optar a la pensión máxima, esa laguna les impide llegar. “A efectos de jubilación significa que nunca voy a conseguir el 100% de lo que me correspondería, porque no me dan los años [mínimos que hay que cotizar para tener la pensión máxima] si no me reconocen esos 12 que me faltan”, explica. No es un caso aislado.