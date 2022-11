La inversión de El Salvador en bitcoin cae poco más de US$ 67 millones

Publicado hace 1 hora por senfet a cnnespanol.cnn.com

En El Salvador, el bitcoin es moneda de curso legal, junto al dólar, desde el 7 de septiembre de 2021. Desde esa fecha, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha invertido más de US$ 107 millones para comprar 2.381 bitcoin en diferentes momentos a un promedio de US$ 45.000, de acuerdo con el sitio Nayibtracker.com, un portal de seguimiento que mide y registra las compras anunciadas por Bukele en su cuenta de Twitter.Según ese sitio, con el valor del bitcoin de este viernes, la inversión de El Salvador ha caído en poco más de US$ 67 millones.