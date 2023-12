Interrogan a exministros japoneses por cobros irregulares

Publicado hace 1 hora por Wurmspiralmaschine a dw.com

La fiscalía de Tokio, la capital de Japón, ha interrogado al ex ministro de Economía Yasutoshi Nishimura y al ex Ministro de Educación Hirofumi Shimomura, por su supuesta implicación en un caso de financiación irregular y cobros en negro en el partido gobernante. detallaron este domingo (31.12.2023) medios locales.Según filtraciones a la agencia japonesa Kyodo este domingo, seis altos miembros del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) han sido interrogados, incluidos el ex alto portavoz del Gobierno, Hirokazu Matsuno