Surgen nuevos detalles de que el entonces abogado de Trump intentó pero no logró instar al legislador de Michigan a instalar electores falsos. "Así que necesito que aprueben una resolución conjunta de la legislatura que declare que la elección está en disputa, que hay una investigación en curso por parte de la legislatura y que los electores enviados por la gobernadora Whitmer no son los electores oficiales del estado de Michigan y no entran dentro del plazo de Safe Harbor según la ley de Michigan", escribió Giuliani.