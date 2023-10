Intentan agredir a un concejal de Compromís de Tavernes por la amnistía

Publicado hace 42 minutos por valandildeandunie a levante-emv.com

Al ir a cruzar la calle, según la versión de varios ediles recabada por este periódico, "un hombre empezó a gritarnos preguntándonos qué opinábamos de la amnistía". Todos hicieron caso omiso a la provocación, a lo que esta persona reaccionó dirigiéndose directamente a Llàcer. "Se puso a gritar, insultarme, amenazarme, me dijo 'te voy a arrancar la cabeza' y 'te voy a matar'", cuenta el representante del Gobierno local. Todo ello, narra,mientras se acercaba al grupo con la intención de agredirle. "Lanzó un puñetazo y no me dio porque me aparté"