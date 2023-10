Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a panampost.com

Portales como Breitbart y The Epoch Times son mencionados por ChatGPT o Bard cuando se les pide hacer una lista de medios que difunden desinformación. En cuanto a sitios en español, destacan La Gaceta, El Español y Ok Diario, todos de línea conservadora. Es decir, en los tres primeros lugares de la lista no hay mención a medios de izquierda ni progresistas. Ese mismo listado lo completan El Cinturón de Heces y El Diario de Sevilla. También se menciona a BBC News Mundo y El País de España como sitios web que han “publicado afirmaciones falsas”