Intel pide a Alemania 12.000 millones y beneficios fiscales... O no hay FAB

Como preveíamos y avisamos hace más de un mes, el tiempo pasa y las exigencias de Intel no paran de incrementarse. TSMC dijo un rotundo no a Europa, quizás a partir de 2025 y ahora resulta que Intel parece hacer una jugada similar esperando que la UE y Alemania "paguen hasta un 40% de la SuperFAB" que quieren crear en suelo teutón. Pero no habría novedad alguna si no fuese porque la cifra no para de subir, y además, Intel está abierta a beneficios fiscales... Intel sigue buscando petróleo en el desierto y está tensando la cuerda,