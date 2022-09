Publicado hace 1 hora por FiKa a wsj.com

Los usuarios de Instagram acumulan 17,6 millones de horas al día viendo Reels, menos de una décima parte de los 197,8 millones de horas que los usuarios de TikTok pasan cada día en esa plataforma, según un documento revisado por The Wall Street Journal que resume la investigación interna de Meta. El documento, titulado "Creators x Reels State of the Union 2022", se publicó internamente en agosto. Dijo que el compromiso de Reels había estado cayendo (un 13,6% menos en las cuatro semanas anteriores)