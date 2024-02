Publicado hace 22 minutos por Dragstat a tecniberia.es

El presidente de TECNIBERIA, Joan Franco ha asegurado que las empresas españolas de ingeniería «no ganan dinero» y el que ingresan viene fundamentalmente de los mercados exteriores y sirve para compensar pérdidas en el mercado nacional. «Además de no tener músculo no tenemos personal, que es el carburador. Yo no he visto una situación como la actual. La veo delicada». Pablo Bueno, presidente de TYPSA, ha señalado que la situación de las ingenierías es desastrosa ya que solo sobreviven, de aquella manera, las que tienen actividad internacional.