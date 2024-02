Publicado hace 51 minutos por Kasterot a spokesman.com

Zelensky aún tiene que emitir un decreto formal que anuncie el derrocamiento de Zaluzhny, y no se sabe cuándo podría suceder eso. El aviso previo a Washington, del que no se había informado anteriormente, refleja el papel influyente de Estados Unidos como el respaldo militar y político más poderoso de Ucrania. La alerta temprana también brindó a la Casa Blanca la oportunidad de instar a Zelensky a reconsiderar la decisión fundamental, aunque decidió no hacerlo. ,