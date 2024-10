Publicado hace 1 hora por estemenda a europapress.es

El máximo a financiar serán 400.000 euros y el plazo no podrá exceder de los 30 años. Los tipos de interés ofertados tendrán una rebaja del 0,10% adicional para los inmuebles con certificado energético A o B, mientras que en el caso de C se reducirá un 0,05%. El proceso no cuenta con gastos de notaría, gestoría o registro por parte de ING ni tampoco comisiones de apertura, por cambio de condiciones o de subrogación. El proceso es 100% 'online'.