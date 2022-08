Un informe forense desmiente las excusas de Villarejo para no presentarse a juicio

Publicado hace 48 minutos por candonga1 a elnacional.cat

El informe forense es claro, el excomisario José Manuel Villarejo no sufrió ningún accidente cerebrovascular. El tribunal que juzga a Villarejo en la Audiencia Nacional estaba esperando este informe para decidir si el acusado está en condiciones de proseguir el juicio, que apunta que el ex comisario no tendría que obstaculizar el desarrollo de sus tareas habituales. El informe lo firma uno de los médicos del Instituto de Medicina Legal en respuesta a la petición urgente de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo...