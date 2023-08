Infantilismo climático (opinión)

Publicado hace 10 minutos por RaulUrdaci a blogs.publico.es

"Pues yo este verano he pasado menos calor que el pasado" o "me fui una semana al norte y no paró de llover, para que luego digan del cambio climático". Cual criaturas que recién descubren el mundo, estos negacionistas asumen que su experiencia puramente individual es generalizable, que si esta ola de calor no se les ha hecho especialmente dura es imposible que la temperatura media anual haya ascendido 1.48 °C entre 1961 y 2022. Una lógica aplastante.