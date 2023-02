Publicado hace 57 minutos por PacificadorGeneracional a informalia.eleconomista.es

El exdeportista firmará una cláusula en el divorcio que garantice que no hará declaraciones, escribe Pilar Eyre. Iñaki no podrá hacer declaraciones sobre su ruptura con la infanta y no podrá publicar un libro, por el que, según Eyre, le han ofrecido hasta dos millones. Actualmente Cristina le paga 6.000 euros al mes a su aún marido más los viajes a Suiza y Barcelona.