La inexplicable basura de Nueva York (Roger Senserrich)

Nueva York realmente utiliza el sistema de apilar las bolsas de basura en las aceras, y el camión de la basura pasa a recogerlos. Los empleados del departamento de saneamiento de Nueva York (ya sé que “sanitation” no se traduce exactamente así, pero el Sanitation Department siempre me ha hecho gracia), apodados New York’s Strongest (no es coña), recogen cada bolsa a mano y la cargan en el camión. Gracias a este sistema único, Nueva York alberga una población de ratas absolutamente colosal, que viven encantadísimas de que los habitantes (...)