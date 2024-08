Publicado hace 10 minutos por Dragstat a elindependiente.com

Estos pseudofilósofos predican que sólo hay un objetivo en la vida: ganar dinero. Aprender, escuchar, querer, no sirve de nada. El éxito está ligado a la capacidad económica: "Si tienes panza, te faltas al respeto; si no tienes dinero, te faltas al respeto". Su mantra busca alcanzar un perfil de masculinidad irreal, en el que no falta el dinero, las mujeres y los viajes. Saben cómo dirigirse a su audiencia, y también cómo sacar provecho de ella: eres un perdedor, pensar es de inútiles, lo que no se ve, no existe.