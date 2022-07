Indignados con Shein en Barcelona: largas colas para no poder comprar nada

Publicado hace 26 minutos por Currela a elperiodico.com

Los clientes de la nueva tienda de Shein en Portal de l'Àngel de Barcelona se han llevado una decepción después de la inauguración del local este jueves. Tras realizar largas colas desde primera hora de la mañana, las personas que han conseguido acceder a la nueva 'pop up store' no han podido comprar ninguna prenda de ropa. A diferencia de la anterior tienda física de la firma de moda online, abierta hace unas semanas en Madrid, esta vez no se permitía la venta de artículos, sino que solo podían verse y probarse para después adquirirlos online