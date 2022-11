Indignación ante la última "indecencia" del tren extremeño: pasajeros hacinados en el suelo, el maquinista que no se presenta...

Publicado hace 2 días por jctarin a elmundo.es

El Alvia no pudo salir el martes porque el conductor suplente no estaba habilitado para conducirlo y el tren sustituto de media distancia tenía menos plazas y no había asientos para todos. "Bienvenidos al AVE de Extremadura", dice con sorna un pasajero mientras intenta no pisar a algunos otros viajeros que están tirados en los pasillos del tren, que cubre la línea Madrid-Badajoz. Es la última "indecencia, que no incidencia" del servicio ferroviario en esta comunidad autónoma, define uno de los pasajeros afectados.