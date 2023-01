India: Por 18.000 euros, un interesante SUV eléctrico con 150 CV y 450 km de autonomía

Publicado hace 37 minutos por real_orestes a testcoches.es

No es más que otra demostración de que en Europa vamos bastante por detrás de otros países, como India o China. De India no tenemos noticias al respecto, pero de China sí que es de sobra conocido que a lo largo de este año van a estar trayendo una amplia variedad y cantidad de nuevos modelos a Europa. Y si los fabricantes europeos no empiezan a reaccionar con sus precios, y con sus costes de producción, difícilmente van a poder hacer frente a estas nuevas opciones.