El independentismo la toma con un escritor que dejó un acto de la UAB por no entender el catalán

Un vídeo recoge el momento en el que Caparrós explica a la audiencia que no entiende el catalán, lo cual suscita murmullos entre el público. En respuesta a uno de los presentes, el escritor prosigue explicando que "si me preguntas en catalán si hablo en catalán, no tengo ninguna chance de decirte que no". Todo ocurrió cuando "un alumno preguntó en catalán y le contestaron durante otros 10 minutos en catalán y no entendí nada. Me fui cuando una panelista se rió de mi incomodidad". Un periodista de TV3 le ha tildado de "racista energúmeno".