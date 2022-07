A Inda vuelven a darle manga ancha para atacar a Podemos en directo: «La mesa camilla cloaca de Ana Rosa»

Publicado hace 11 minutos por nereira a spanishrevolution.net

Yo no me creo, vamos, ni por el forro que Podemos, que está en caída libre, que ya no existe, le haya dado el sorpasso a Vox es que es… Tezanos se debe pensar que los españoles somos gilipollas», comentaba Inda a raíz de la última encuesta del CIS.