Incontinencia fecal, eso de lo que nadie quiere hablar

No poder controlar las defecaciones es una pesadilla. “La incontinencia fecal ha existido siempre pero no se contaba. Antes la gente no iba al médico a decir se me escapan las cacas, y tampoco lo preguntábamos. Pero ahora, quizá porque hay cirugías de extirpación de recto más arriesgadas por un cáncer, o tratamientos con radioterapia que antes no se hacían, tiene más visibilidad”, explica Lola Galán, cirujana colorrectal.