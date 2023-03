Inauguran centro para trenes de carga China-Europa en Shenyang

Publicado hace 47 minutos por oidalG a portalportuario.cl

El centro cubre una superficie total de 92.000 metros cuadrados, incluidos 80.000 metros cuadrados bajo supervisión aduanera. La instalación es lo suficientemente grande para el almacenamiento de 3.000 unidades equivalentes a veinte pies al mismo tiempo, con la capacidad de manejar 1.000 trenes de carga China-Europa cada año, dijo Li Haiping, subgerente del departamento de Operaciones de China Railway Express (Shenyang) Hub Construction and Operation Co., Ltd.