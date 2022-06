La inacción de los socorristas que complicó el rescate de la nadadora Anita Álvarez

Publicado hace 1 hora por nereira a publico.es

La intervención de la entrenadora, la española Andrea Fuentes, fue vital tanto para sacar a su pupila del agua como para reanimarla. El protocolo establece que los socorristas no pueden intervenir hasta que lo indique un árbitro. Antes de lanzarse al agua, llamó la atención de los socorristas, pero al ver que no reaccionaban no se lo pensó dos veces y se lanzó a la piscina para salvar a su pupila.