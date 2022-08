In memoriam: Olivia Newton-John

Publicado hace 29 minutos por Andaui a jotdown.es

[Por Emilio de Gorgot] Hemos perdido una de las mejores voces del mundo. Sé que mucha gente identifica a Olivia Newton-John sobre todo con Grease, y no me parece mal, ¡en absoluto! Grease es una maravillosa película y Olivia sería digna de pasar a la Historia solamente por su aparición en ella, así que me alegra que tanta gente sienta adoración por ese largometraje. Pero hay mucho más.