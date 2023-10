Publicado hace 21 minutos por tednsi a elperiodico.com

No hemos podido coger ningun viaje, islas completas, y hasta mañana no podemos escoger turismo interior, pero ya nos han dicho que no nos molestemos en ir, porque han de acabar con los que tienen número asignado. Un nuevo fraude de las agencias conchabadas con el Imserso, es indignante que despues de tanta propaganda sean una mafia a partir de este año.