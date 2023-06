La impactante campaña de verano de la DGT: «Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida»

Publicado hace 1 hora por Condenación a lavozdegalicia.es

«Esa mañana volvía borracha conduciendo. No había dormido, y no he vuelto a dormir bien en mi vida». Así comienza uno de los vídeos de la impactante campaña de seguridad vial que la Dirección General de Tráfico acaba de poner en marcha de cara al verano. La campaña está muy centrada en el alcohol y en las consecuencias con las que conviven las personas que provocan un siniestro mortal de tráfico. Muestra cómo un comportamiento de riesgo puede hacer que la vida de una persona deje de ser suya y que el sentimiento de culpa le persiga cada día.