Publicado hace 55 minutos por Ratoncolorao a cadenaser.com

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), responsable de la competición mundial, fue descalificada por niveles muy altos de testosterona y los cromosomas ‘masculinos’ XY, pero el COI considera que la mujer tiene pleno derecho a participar en la competición femenina. La hungara que perdió dijo antes del combate:. "No tengo miedo, no me importa lo que digan los medios o las redes sociales. Si ella es un hombre, será una gran victoria para mí si gano".