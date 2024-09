Publicado hace 51 minutos por Lord_Cromwell a 20minutos.es

Son muchos los trabajadores que, a pesar de querer aplicar la inteligencia artificial, no son capaces debido a la falta de formación que existe. De hecho, una encuesta de The Upwork Research Institute reflejaba que uno de cada dos "no tiene ni idea de cómo llegar a los niveles de productividad que los gerentes esperan" con la IA, además de admitir la mayoría que, lejos de mejorar su vida laboral, había aumentado su trabajo. Teniendo esto en cuenta, formar a los empleados adecuadamente se hace primordial, algo que empresarios creen que hacen...