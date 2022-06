El hundimiento de las criptomonedas, arrastra consigo a muchos influencers

Publicado hace 1 hora por CathyVipi a elblogsalmon.com

Usar famosos llama la atención, no es una estrategia nueva. Deportistas, actores, artistas… No obstante, depende de lo que promocionen, estamos hablando de harina de otro costal. Promocionando activos de inversión poco fiables, los influencers pierden credibilidad, no sólo por lo que aquellos hayan invertido, sino por la credibilidad que pierden que puede afectarles en próximas campañas publicitarias.