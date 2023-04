Humilde, de origen cubano y madre de dos hijos: ésta es la mujer que dio a luz a la nieta de Ana Obregón

Publicado hace 1 hora por invarato a elespanol.com

Pese a que la regulación de Estados Unidos referente a la gestación subrogada establece que las mujeres que participan en este proceso no pueden estar en una situación de desamparo o no tener recursos, lo cierto es que en este caso la situación de Y.E.V.P. no parece ser demasiado favorable a nivel económico. No sería la primera vez que gesta el bebé de otra persona. Además, es madre de dos hijos biológicos que ya son adolescentes y actualmente tiene pareja. Reside en un sencillo apartamento de Hollywood, a sólo 20 minutos del hospital