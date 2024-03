Publicado hace 23 minutos por Casiopeo a elpais.com

Aú no ha empezado pero la tendencia parece imparable: la humanidad va a encoger. Para 2050, más de las tres cuartas partes (155 de 204) de los países tendrán tasas de fertilidad tan bajas que no podrán mantener el tamaño de su población. Y esta tendencia será casi total para 2100, cuando el 97% de los países (198 de 204) estará en la misma situación.Son los datos del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington publicados en la revista The Lancet.