Si la huelga de los médicos de Madrid fuera como la de los camioneros y viceversa

Puede que hayáis oído que los médicos del sistema público de salud de Madrid han convocado una huelga a partir del día 21. Curiosamente, los “camioneros” también han convocado otra huelga, pero para el día 14. Pero lo de los "camioneros" no es una huelga, porque quienes dicen que no van a prestar servicios son algunos empresarios del camión, no los trabajadores del camión. En Laboro ya explicamos que ni siquiera es un cierre patronal, sino que es simplemento la charcutería de tu barrio diciendo que mañana no quiere abrir. (...)