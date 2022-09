HP y Euroconsumers han alcanzado un acuerdo de conciliación en relación con “Dynamic Security”

Publicado hace 40 minutos por Pumbyx a ocu.org

... (“Dynamic Security”), una tecnología que HP incorpora en algunas de sus impresoras y que HP indica que utiliza para proteger la calidad de la experiencia de sus clientes, mantener la integridad de sus sistemas de impresión y proteger su propiedad intelectual. Euroconsumers alegó que los consumidores no fueron debidamente informados de que “Dynamic Security” haría que las impresoras rechazaran ciertos cartuchos de tinta que no fueran de la marca HP y que estuvieran equipados con circuitos electrónicos o chips no originales...