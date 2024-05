Publicado hace 31 minutos por Harkon a threadreaderapp.com

Hoy ha pasado algo grave en el Congreso, que no he visto comentado por ahí. Se ha suspendido Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, con los votos de PSOE, PP, VOX y Sumar. En PODEMOS hemos votado en contra. EH Bildu y ERC también. Abro hilo para explicarlo. 1- Se trata de un tratado de no proliferación de armamento que se firmó en 1990 con el final de la Guerra Fría. Los estados de la OTAN y del Pacto de Varsovia se comprometían a reducir su capacidad militar instalada en el territorio 2- A resultas de la aplicación de este...