El Hospital Militar como arma electoral en Sevilla: Moreno lo inaugura por cuarta vez en tres años

Este martes se ha completado la reapertura de esta infraestructura sanitaria, aunque lo hace sin personal propio; la oposición critica la "propaganda" del presidente de la Junta y pide medidas reales. Estampas sevillanas hay muchas, pero seguramente pocas que superen el significado de Los del Río y su Macarena. No es nuevo el hecho de que Juanma Moreno, presidente de la Junta, cuida al milímetro los detalles. Si no lo hiciera, el Partido Popular no tendría 58 escaños en una comunidad de tradicional voto socialista.